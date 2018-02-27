/ / / В Гусеве проходит открытый конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

В конкурсе могут принять участие все желающие от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой до 3-х человек.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- Кормушка — принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым требованиям.
- Скворечник — принимаются искусственные гнездовья различных типов. Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, привлекаемых на гнездование.
В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. По итогам Конкурса будет организована установка конкурсных работ в лесопарковых территориях города.
Работы будут приниматься до 23 марта по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).
Информацию можно получить по телефонам:
- 8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики — Помогаева Ольга Валерьевна;
- 8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики — Истомина Юлия Сергеевна.
При создании кормушек любых конструкций соблюдайте главные правила:
- Для того, чтобы сделать кормушку для птиц, материалы вовсе не обязательно покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки фанерных листов или обрезки досок.
- Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров.
- У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц.
- Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать ее.
- Обязательное условие создания кормушки для птиц — наличие бортиков на поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде.
- К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5×10 с указанием (шрифт не менее 16):
— ФИО автора (ов)
— Образовательное учреждение, организация
— Населенный пункт (город, село)
— Контактный телефон
При создании скворечников любых конструкций соблюдайте главные правила:
- На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими руками.
- Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки, фанера, ДВП. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице. Домик должен быть сделан добротно, без щелей.
- Крышка должна сниматься — после периода гнездования желательно убирать подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты.
- Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно будет открутить для прочистки скворечника.
- Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные доски уже были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья.
- Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались непрошенные гости.
- К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5×10 с указанием (шрифт не менее 16):
— ФИО автора (ов)
— Образовательное учреждение, организация
— Населенный пункт (город, село)
— Контактный телефон