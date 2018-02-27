/ / / В Гусеве проходит открытый конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

27 февраля 2018, 19:12

Кормушка — принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым требованиям.

Скворечник — принимаются искусственные гнездовья различных типов. Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, привлекаемых на гнездование.



8 (40143) 3-61-10, начальник отдела молодежной политики — Помогаева Ольга Валерьевна;



8 (40143) 3-60-55, ведущий специалист отдела молодежной политики — Истомина Юлия Сергеевна.



Для того, чтобы сделать кормушку для птиц, материалы вовсе не обязательно покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки фанерных листов или обрезки досок.

Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров.

У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц.

Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать ее.

Обязательное условие создания кормушки для птиц — наличие бортиков на поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде.

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5×10 с указанием (шрифт не менее 16):

— ФИО автора (ов)

— Образовательное учреждение, организация

— Населенный пункт (город, село)

— Контактный телефон



На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими руками.

Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки, фанера, ДВП. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице. Домик должен быть сделан добротно, без щелей.

Крышка должна сниматься — после периода гнездования желательно убирать подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты.

Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно будет открутить для прочистки скворечника.

Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные доски уже были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья.

Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались непрошенные гости.

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5×10 с указанием (шрифт не менее 16):

— ФИО автора (ов)

— Образовательное учреждение, организация

— Населенный пункт (город, село)

— Контактный телефон



В городе Гусеве проходит открытый муниципальный конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!». Организаторами конкурса являются Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования, отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования, молодежный экологический отряд «Зеленый патруль».В конкурсе могут принять участие все желающие от 6 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, так и группой до 3-х человек.Конкурс проводится по двум номинациям:В каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 до 35 лет. По итогам Конкурса будет организована установка конкурсных работ в лесопарковых территориях города.Работы будут приниматься до 23 марта по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).Информацию можно получить по телефонам: