Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 марта в 18.00 — Открытие выставки Николая Карякина «Рыбацкий край» в рамках акции «Марафон искусств»
Гусевский историко-краеведческий музей
1 марта в 18.00 — Открытие выставки «Мелодии Литвы» Арвидоса Кашкаусаса в рамках акции «Марафон искусств»
Гусевский историко-краеведческий музей
2 и 3 марта в 17.00 — Открытый турнир по волейболу среди девушек 2000 г. р. и младше, посвященный Международному женскому дню 8 марта
Спортивный зал ГПТ
4 марта в 14.00 — Концерт камерного оркестра Калининградской областной филармонии «Серенада любви»
Городской дом культуры
5 марта в 18.00 — Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для ветеранских первичных организаций
Городской дом культуры
6 марта в 16.00 — Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для Совета ветеранов
Городской дом культуры
6 марта в 17.00 — Игра-викторина «Праздник весенний»
Центральная детская библиотека
6 марта в 15.00 — Турнир по шашкам среди инвалидов, посвященный Международному женскому дню 8 марта
Центр реабилитации
8 марта в 12.00 — Праздничный концерт «Музыка весны», посвящённый Международному женскому дню 8 Марта
Городской дом культуры
9 марта в 17.00 — Концерт гитарной музыки «Вива гитара» Алексея и Кристины Бачинских, посвященный 8 марта
Городской дом культуры
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года
1 марта 2018, 17:34
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