Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года

1 марта 2018, 17:34

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 марта в 18.00 — Открытие выставки Николая Карякина «Рыбацкий край» в рамках акции «Марафон искусств»

Гусевский историко-краеведческий музей



1 марта в 18.00 — Открытие выставки «Мелодии Литвы» Арвидоса Кашкаусаса в рамках акции «Марафон искусств»

Гусевский историко-краеведческий музей



2 и 3 марта в 17.00 — Открытый турнир по волейболу среди девушек 2000 г. р. и младше, посвященный Международному женскому дню 8 марта

Спортивный зал ГПТ



4 марта в 14.00 — Концерт камерного оркестра Калининградской областной филармонии «Серенада любви»

Городской дом культуры



5 марта в 18.00 — Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для ветеранских первичных организаций

Городской дом культуры



6 марта в 16.00 — Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для Совета ветеранов

Городской дом культуры



6 марта в 17.00 — Игра-викторина «Праздник весенний»

Центральная детская библиотека



6 марта в 15.00 — Турнир по шашкам среди инвалидов, посвященный Международному женскому дню 8 марта

Центр реабилитации



8 марта в 12.00 — Праздничный концерт «Музыка весны», посвящённый Международному женскому дню 8 Марта

Городской дом культуры



9 марта в 17.00 — Концерт гитарной музыки «Вива гитара» Алексея и Кристины Бачинских, посвященный 8 марта

Городской дом культуры

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