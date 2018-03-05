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8 марта в Городском доме культуры пройдёт праздничный концерт «Музыка весны»

5 марта 2018, 20:58
8 марта в Городском доме культуры пройдёт праздничный концерт «Музыка весны», посвященный Международному женскому дню.

Начало концерта в 12:00.

Перед началом концерта в фойе дома культуры для маленьких жителей города пройдёт праздничный интерактив. Каждый, кто принесёт рисунок или открытку, получить сладкий приз. Все рисунки и открытки будут размещены на выставке в фойе.
концерт Городской дом культуры
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