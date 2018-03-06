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Информационный сайт города Гусева

10 марта в ФОКе пройдет VI тур Чемпионата области по волейболу среди мужских команд

6 марта 2018, 15:07
10 марта в ФОКе пройдет VI тур Чемпионата области по волейболу среди мужских команд
10 марта 2018 года в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдет VI тур Чемпионата Калининградской области по волейболу среди мужских команд (Высшая лига).

11.00 — «Таможня» (г. Калининград) — «Динамо БГА» (г. Калининград);
12.45 — «Принцип» (г. Калининград) — «Рубин» (г. Калининград);
14.30 — «Золотая комета» (г. Калининград) — «Энергия» (г. Гурьевск);
16.15 — г. Гусев — «РРК 24 RU — Берсерк» (г. Калининград).
волейбол соревнование ФОК
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