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Информационный сайт города Гусева

Гусевское «Райпо» разыграет ценные призы в день выборов президента РФ

7 марта 2018, 18:52
Гусевское «Райпо» празднует свое 70-летие и приглашает всех гусевцев отпраздновать юбилей вместе!

Приходите на свой избирательный участок 18 марта с 8.00 до 18.00 и получите пригласительный билет на розыгрыш у представителей «Райпо».

Обладатели «счастливого билета» получат ценные призы, среди которых смартфон, телевизор, планшет и еще много разных приятных сюрпризов. Главный приз — скутер.

Победители будут определены в тот же день, 18 марта 2018 года, в 19.00 на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Школьная, 1).

Приглашаем всех испытать свою удачу!
выборы райпо
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Гость.
# 1Гость.
В новостях ниже полицаи раскрыли два эпизода мошенничества. А здесь, я думаю, будет слабо.
Вот и получается, что лошки в данном случае не только терпилы, но и сами полицаи.
Сегодня, 19:44   ЦитироватьОтветить0

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