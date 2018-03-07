Гусевское «Райпо» разыграет ценные призы в день выборов президента РФ

7 марта 2018, 18:52

Гусевское «Райпо» празднует свое 70-летие и приглашает всех гусевцев отпраздновать юбилей вместе!



Приходите на свой избирательный участок 18 марта с 8.00 до 18.00 и получите пригласительный билет на розыгрыш у представителей «Райпо».



Обладатели «счастливого билета» получат ценные призы, среди которых смартфон, телевизор, планшет и еще много разных приятных сюрпризов. Главный приз — скутер.



Победители будут определены в тот же день, 18 марта 2018 года, в 19.00 на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Школьная, 1).



Приглашаем всех испытать свою удачу!

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