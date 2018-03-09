ДЮЦ проводит набор в студию эстрадного вокала ансамбля «Бубенцы»

9 марта 2018, 19:51

Набор в студию эстрадного вокала в образцовом ансамбле «Бубенцы» проводится 1 раз в три года. В этом году мы набираем детей в возрасте 5-7 лет. Дополнительно дети занимаются еще и хореографией и сценическим мастерством, а также имеют микрофонную практику. Принимают участие в конкурсах и мероприятиях областного и международного уровня.



Обучение бесплатное, прослушивание детей в апреле и мае. В июне-зачисление.



Количество мест ограничено.



Справки по телефону- 3-43-28, +7 (911) 454-01-25 (Детско-юношеский центр г. Гусева, ул. З.Космодемьянской, д. 27).

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