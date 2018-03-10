11 марта в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоится зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд.
Начало соревнований в 11.00.
В соревнованиях примут участие команды городов Гусева, Озерска, Черняховска, Нестерова, Краснознаменска.
11 марта в ФОКе состоится зональный этап областной Спартакиады по баскетболу среди женских команд
10 марта 2018, 17:19
баскетбол соревнование ФОК
141 просмотр
Другие новости по теме