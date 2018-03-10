/ / / 11 марта в ФОКе состоится зональный этап областной Спартакиады по баскетболу среди женских команд

Другие новости по теме

11 марта в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоится зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд. Начало соревнований в 11.00. В соревнованиях примут участие команды городов Гусева, Озерска, Черняховска, Нестерова, Краснознаменска.

Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.