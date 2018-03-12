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Городская библиотека приглашает 13 марта на творческую встречу с писательницей Ириной Львовной Костевич

12 марта 2018, 15:17
Гусевская Центральная библиотека приглашает на творческую встречу с калининградской писательницей Ириной Львовной Костевич.

Встреча пройдет 13 марта в 12:00.

Ирина Львовна Костевич родилась 6 июня 1970 года в г. Уральске, Западно-Казахстанской области. В 17 лет переехала в Алма-Ату. Училась на факультете журналистики Казахского государственного университета. С 1991 года и по настоящее время работает журналистом. В 2008–2009 годах выпускала иллюстрированный журнал для талантливых детей «Черепаха».

В 2011 году вошла в «Длинный список» «Русской премии» с повестью «Мне 14 уже два года».

В 2012 году эта повесть заняла 3-е место во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». Книга выпущена в 2014 году издательством «Аквилегия М», а также, в рамках проекта «Библиотека русской литературы в Китае», вскоре будет опубликована на китайском языке.

В 2012 году переехала из Алма-Аты в Калининград. В 2013 году повесть «Предатели» вошла в «Короткий список» третьего сезона «Книгуру».
библиотека
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