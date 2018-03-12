18 марта возле избирательных участков волонтеры ФОКа будут раздавать абонементы

12 марта 2018, 14:38

Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Попова проводит акцию «Весна — навстречу здоровью».



С утра 18 марта возле избирательных участков каждый желающий сможет получить от волонтера ФОКа абонемент на посещение комплекса (бассейн, тренажерный зал или ледовая арена).



Спешите! Количество абонементов ограничено.

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