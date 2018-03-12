Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Попова проводит акцию «Весна — навстречу здоровью».
С утра 18 марта возле избирательных участков каждый желающий сможет получить от волонтера ФОКа абонемент на посещение комплекса (бассейн, тренажерный зал или ледовая арена).
Спешите! Количество абонементов ограничено.
18 марта возле избирательных участков волонтеры ФОКа будут раздавать абонементы
12 марта 2018, 14:38
ФОК выборы
639 просмотровНовость отредактирована Вчера, 15:44
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