Спортивная школа города Гусева проводит набор детей с 9 лет на отделение «Чирлидинг»

13 марта 2018, 12:35

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города Гусева» объявляет об открытии отделения «Чирлидинг» для детей с 9 лет. Занятия будут проводиться два раза в неделю на базе ФОКа города Гусева им. Е. М. Попова.



По всем вопросам обращаться по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 1, либо по телефону 3-35-37.

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