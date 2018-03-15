20 марта заместитель начальника регионального УМВД проведет в Гусеве прием граждан

15 марта 2018, 14:46

20 марта 2018 года с 14 до 17 часов в здании МО МВД России «Гусевский», расположенном по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д. 45, прием граждан проведет заместитель начальника штаба УМВД России по Калининградской области Виктор Зыбин.



Полковник внутренней службы изучит мнение горожан о деятельности сотрудников территориального органа внутренних дел, рассмотрит жалобы на ненадлежащее реагирование со стороны сотрудников полиции на заявления и сообщения о преступлениях и административных правонарушениях.

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