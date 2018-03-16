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Информационный сайт города Гусева

Молодежная администрация города приглашает принять участие в проекте «Разговорный английский»

16 марта 2018, 19:21
Молодежная администрация города приглашает принять участие в проекте «Разговорный английский»
Министерство образования Молодежной администрации МО «Гусевский городской округ» начинает реализацию проекта «Разговорный английский».

Что это?
Клуб любителей/новичков/профи английского языка, в котором Вы сможете подтянуть свои навыки с профессиональными учителями,пообщаться с единомышленниками,да и просто хорошо и с пользой провести время!

Как это?
На базе клуба будут проводиться адаптированные под праздники вечера, просмотры и обсуждения фильмов на английском языке, дискуссии и многое другое! Одно ясно точно-будет ооочень увлекательно!

Где это?
В центральной библиотеки города Гусева. Читальный зал ждёт Вас с нетерпением!

Когда?
Первое занятие-17 марта 2018 года в 13:30.

Сколько?
Занятия абсолютно бесплатны!

Мы ждём Вас с нетерпением!
молодёжное правительство
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