Министерство образования Молодежной администрации МО «Гусевский городской округ» начинает реализацию проекта «Разговорный английский».
Что это?
Клуб любителей/новичков/профи английского языка, в котором Вы сможете подтянуть свои навыки с профессиональными учителями,пообщаться с единомышленниками,да и просто хорошо и с пользой провести время!
Как это?
На базе клуба будут проводиться адаптированные под праздники вечера, просмотры и обсуждения фильмов на английском языке, дискуссии и многое другое! Одно ясно точно-будет ооочень увлекательно!
Где это?
В центральной библиотеки города Гусева. Читальный зал ждёт Вас с нетерпением!
Когда?
Первое занятие-17 марта 2018 года в 13:30.
Сколько?
Занятия абсолютно бесплатны!
Мы ждём Вас с нетерпением!
Молодежная администрация города приглашает принять участие в проекте «Разговорный английский»
16 марта 2018, 19:21
молодёжное правительство
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