Молодежная администрация города приглашает принять участие в проекте «Разговорный английский»

16 марта 2018, 19:21

Министерство образования Молодежной администрации МО «Гусевский городской округ» начинает реализацию проекта «Разговорный английский».



Что это?

Клуб любителей/новичков/профи английского языка, в котором Вы сможете подтянуть свои навыки с профессиональными учителями,пообщаться с единомышленниками,да и просто хорошо и с пользой провести время!



Как это?

На базе клуба будут проводиться адаптированные под праздники вечера, просмотры и обсуждения фильмов на английском языке, дискуссии и многое другое! Одно ясно точно-будет ооочень увлекательно!



Где это?

В центральной библиотеки города Гусева. Читальный зал ждёт Вас с нетерпением!



Когда?

Первое занятие-17 марта 2018 года в 13:30.



Сколько?

Занятия абсолютно бесплатны!



Мы ждём Вас с нетерпением!

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