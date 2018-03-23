/ / / Гусевская ЦРБ приглашает на контрольное флюорографическое обследование

23 марта 2018, 14:07

Своевременно (1 раз в год) проходить флюорографическое обследование



Не контактировать с больными туберкулезом



Избегать нахождения в одном помещении с больным туберкулезом



Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь



Принимать в пищу проверенные молочные и мясные продукты



При появлении характерных жалоб обращаться за медицинской помощью



Внимательно относиться к проживающим совместно с Вами людям. При внешних проявлениях заболевания направлять их за медицинской помощью



Вести здоровый образ жизни



Полноценно питаться



Соблюдать режим труда и отдыха



Соблюдайте правила и туберкулез Вас не коснётся!



Справки о дате приема и запись на прием осуществляется по телефону: (4012) 599-440



Горячая линия Министерства здравоохранения Калининградской области: (4012) 676-006



Горячая линия Территориального фонда обязательного страхования Калининградской области: 8 800 250-91-22



Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения: (4012) 971-270



Горячая линия Росздравнадзора приёма обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов: 8 800 500-18-35



Регистратура взрослой поликлиники: (40143) 3-24-92, (40143) 3-70-30



Приемный покой: (40143) 3-25-01



Регистратура стоматологической поликлиники (40143) 3-08-08



Регистратура детской поликлиники (40143) 3-24-31, 3-54-54



Регистратура женской консультации: (40143)3-08-98



24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулезом может заболеть каждый! Однако в 20-21 веке была полностью изучена природа заболевания и выработаны поведенческие способы и лекарственные средства борьбы с туберкулезом.Туберкулез является инфекционным заболеванием и вызывает его кислотоустойчивая палочка Коха.Передается туберкулез при общении с людьми, больными туберкулезом, выделяющими микобактерию в окружающую среду. Реже заражение происходит при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.В самом начале болезни человек не чувствует никаких изменений. Поэтому невозможно точно предположить, болен тот или иной человек, либо здоров. В это время больной может несознательно заражать туберкулезом окружающих его людей, выделяя при разговоре, кашле в окружающую среду возбудитель заболевания. Никто не может точно сказать, был ли у него контакт с больным туберкулезом. В этом случае уместно сказать, что менее опасен для окружающих больной туберкулезом, получающий противотуберкулезное лечение, чем лучший друг, который не проходил флюорографическое обследование 2 года и больше.Заражение микобактерией туберкулеза еще не означает заболевание туберкулезом. Попав однажды в организм микобактерия может прожить в нем всю человеческую жизнь, так и не вызвав заболевание. В других случаях заболевание может начать развиваться либо сразу, либо через несколько лет. Туберкулез может развиться длительно и медленно. Появляется кашель, который со временем становится чаще и интенсивнее. Одним из ранних проявлений заболевания является постоянное, либо периодическое повышение температуры тела до 37,5.При запущенных случаях туберкулеза появляются слабость, снижение веса, потливость ночью, боли в грудной клетке. Кашель с мокротой становится более изнурительным, может сопровождаться кровохарканьем.Считается, что туберкулез — это болезнь бедности. Однако это не совсем правильно. Туберкулезом может заболеть каждый! Подобная информация обычно не выносится на всеобщее обозрение. Социально благополучные граждане успешно пролечиваются от данного заболевания до полного выздоровления. К сожалению, некоторые больные уклоняются от лечения и со временем их туберкулезный процесс приобретает хроническую форму, которая, несмотря на все усилия медицинских работников, лечению не поддается. Такой туберкулез неумолимо прогрессирует и приводит в итоге к смерти больного. В наше время умирают от туберкулеза социально неблагополучные граждане, которые либо не обращаются за медицинской помощью, либо уклоняются от лечения. При своевременном обращении за медицинской помощью, и соблюдении рекомендаций врача, туберкулез излечивается.При соблюдении определенных правил возможно избежать заболевания или своевременно остановить его прогрессирование.Гусевская ЦРБ приглашает всех жителей района, у которых со времени последнего флюорографического обследования прошло более года, на контрольное обследование.Необходимые телефоны:Гусевская ЦРБ: