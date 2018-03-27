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Городской музей собирает семейные реликвии для выставки, посвященной 73 годовщине Победы

27 марта 2018, 13:30
Городской музей собирает семейные реликвии для выставки, посвященной 73 годовщине Победы
Дорогие земляки!

Давайте вместе сохраним память о Великой Отечественной войне!

В Гусевском музее стартует проект «Семейная реликвия. Память о войне». Музей собирает семейные реликвии разного рода, хранящие память о героическом прошлом наших отцов и дедов, и готовит выставку в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мы приглашаем всех неравнодушных принять участие в проекте. Музей будет рад принять как на временное, бережное хранение, так и в дар семейные реликвии разного рода со своей уникальной историей.

Все вопросы можно задать по телефону: 3-19-17 (обращаться к Какышевой Нине Ивановне)
музей выставка великая отечественная война
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