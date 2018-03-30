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Молодежная администрация города приглашает на встречу в рамках клуба «Разговорный английский»

30 марта 2018, 15:58
Молодежная администрация города приглашает на встречу в рамках клуба «Разговорный английский»
В эту субботу в читальном зале городской библиотеки состоится вторая встреча в рамках клуба «Разговорный английский». Молодежная администрация города приглашает на занятия ребят в возрасте от 10 до 17 лет.

С собой иметь ручку, тетрадь и желание саморазвиваться.

Начало мероприятия в 13:30.

P.S: ближе к лету будут сформированы группы различных возрастов.
молодёжное правительство библиотека
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
P.S: ближе к лету будут сформированы группы различных возрастов.
для тех,кому за 70 будут?
Вчера, 16:52   ЦитироватьОтветить0

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