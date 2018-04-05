Уважаемые жители Гусевского городского округа!
21 апреля 2018 года с 9.00 до 13.00 часов состоится весенний общегородской субботник по благоустройству и озеленению территории города и населённых пунктов округа.
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» приглашает всех принять участие в субботнике по благоустройству нашего округа.
Трудовым коллективам, общественным организациям, учебным заведениям и активной молодежи округа предстоит убрать территории предприятий, учреждений, организаций и закреплённые за ними на субботнике участки.
Жителей округа приглашаем убрать придомовые территории, вскопать палисадники, отремонтировать ограждение, произвести обрезку кустарников и т. д.
Бытовой и строительный мусор, образовавшийся при проведении субботника, необходимо складировать в полиэтиленовых мешках возле контейнерных площадок или специально отведенных для этого местах.
Список территорий закрепленных за предприятиями различных форм собственности можно посмотреть на сайте городской администрации.
По вопросам вывоза мусора Вы можете обращаться по телефону: 89114561801 (оперативный дежурный в МБУ «Чистота»).
Уважаемые гусевцы! Пусть дом, в котором вы живёте будет самым чистым и благоустроенным. Мы уверенны, что совместными усилиями мы сможем сделать наш Гусевский городской округ самым чистым и уютным.
21 апреля в Гусевском округе состоится всеобщий субботник
5 апреля 2018, 12:42
субботник
231 просмотр | 1 комментарий
Другие новости по теме