/ / / 27 апреля в центре «Росток» пройдёт «День Аиста»

5 апреля 2018, 15:09

С. В. Чернухина, директор ГБУСО КО Центра «Росток»

27 апреля 2018 года в 15 часов 30 минут в ГБУСО КО Центре «Росток» (ул. Зои Космодемьянской, дом 21) состоится традиционное мероприятие, направленное на оказание содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — «День Аиста».Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировать ответственное отношение отцов и матерей к родительским обязанностям и семье в целом.«День Аиста» — это день открытых дверей, когда люди, желающие взять в приёмную семью или под опеку детей, оставшихся без попечения родителей, могут принять важное решение. В этом им помогут представители органов опеки, специалисты учреждения — социальный педагог, психологи, юрист.В комфортной, тёплой атмосфере пройдут мастер-классы, воспитанники покажут концертные номера, специалисты подготовят круглый стол по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.