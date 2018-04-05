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Информационный сайт города Гусева

27 апреля в центре «Росток» пройдёт «День Аиста»

5 апреля 2018, 15:09
27 апреля в центре «Росток» пройдёт «День Аиста»
27 апреля 2018 года в 15 часов 30 минут в ГБУСО КО Центре «Росток» (ул. Зои Космодемьянской, дом 21) состоится традиционное мероприятие, направленное на оказание содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — «День Аиста».

Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировать ответственное отношение отцов и матерей к родительским обязанностям и семье в целом.

«День Аиста» — это день открытых дверей, когда люди, желающие взять в приёмную семью или под опеку детей, оставшихся без попечения родителей, могут принять важное решение. В этом им помогут представители органов опеки, специалисты учреждения — социальный педагог, психологи, юрист.

В комфортной, тёплой атмосфере пройдут мастер-классы, воспитанники покажут концертные номера, специалисты подготовят круглый стол по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С. В. Чернухина, директор ГБУСО КО Центра «Росток»
Росток
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