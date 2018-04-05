/ / / 27 апреля в центре «Росток» пройдёт «День Аиста»

Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировать ответственное отношение отцов и матерей к родительским обязанностям и семье в целом.
«День Аиста» — это день открытых дверей, когда люди, желающие взять в приёмную семью или под опеку детей, оставшихся без попечения родителей, могут принять важное решение. В этом им помогут представители органов опеки, специалисты учреждения — социальный педагог, психологи, юрист.
В комфортной, тёплой атмосфере пройдут мастер-классы, воспитанники покажут концертные номера, специалисты подготовят круглый стол по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С. В. Чернухина, директор ГБУСО КО Центра «Росток»