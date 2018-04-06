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Информационный сайт города Гусева

Гусевские волонтеры окажут помощь в изготовлении транспарантов для «Бессмертного Полка»

6 апреля 2018, 21:55
Гусевские волонтеры окажут помощь в изготовлении транспарантов для «Бессмертного Полка»
Волонтеры Победы города Гусева окажут добровольческую помощь в подготовке шествия «Бессмертного Полка». Всем желающим бесплатно отсканируют и распечатают фотографию в черно-белом цвете.

Для этого необходимо прийти в городской Дом культуры в будние дни с 15:00 до 18:00. А также принести с собой максимально качественную фотографию и данные о ветеране (ФИО, годы жизни, звание).

При желании волонтеры окажут помощь в размещении информации о вашем родственнике на сайте «Бессмертного полка».

По возникшим вопросам можно обращаться по телефону: 8-40143-3-38-44, +79212646087 (Александра).
День Победы Бессмертный полк волонтёры
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