Гусевские волонтеры окажут помощь в изготовлении транспарантов для «Бессмертного Полка»

6 апреля 2018, 21:55

Волонтеры Победы города Гусева окажут добровольческую помощь в подготовке шествия «Бессмертного Полка». Всем желающим бесплатно отсканируют и распечатают фотографию в черно-белом цвете.



Для этого необходимо прийти в городской Дом культуры в будние дни с 15:00 до 18:00. А также принести с собой максимально качественную фотографию и данные о ветеране (ФИО, годы жизни, звание).



При желании волонтеры окажут помощь в размещении информации о вашем родственнике на сайте «Бессмертного полка».



По возникшим вопросам можно обращаться по телефону: 8-40143-3-38-44, +79212646087 (Александра).

118 просмотров