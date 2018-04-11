Центр микроэлектроники GS Nanotech войдет в число 3000 площадок по всему миру, где 14 апреля 2018 года пройдет Тотальный диктант. Предприятие впервые присоединилось к акции. Диктант начнется в 13 часов. Читать текст будет экскурсовод историко-краеведческого музея имени А. М. Иванова Елена Сташина.
В этом году в Тотальном диктанте принимает участие 1000 населенных пунктов в 75 странах. Калининградскую область на карте мероприятия представляют четыре площадки: БФУ имени И.Канта, Западный филиал РАНХиГС, Центральная библиотека в городе Славске и GS Nanotech (город Гусев, ул. Индустриальная 11, 1 этаж).
Мы приглашаем жителей города Гусева проверить свою грамотность в инновационном кластере. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта. Обратите внимание: для регистрации потребуется паспорт, что никак не повлияет на анонимность работы. На GS Nanotech еще осталось 40 мест.
14 апреля в «Технополисе GS» впервые пройдет тотальный диктант
11 апреля 2018, 12:11
Технополис GS диктант
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