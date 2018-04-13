25 апреля 2018 года в среду, с 9:00 до 17:00, в первый раз в Калининграде состоится деловое мероприятие для профессионалов индустрии гостеприимства (рестораторов и отельеров) общероссийской серии «Hospitality Business Day» (Хоспитэлити Бизнес Дэй). Организаторы мероприятия приглашают рестораторов и отельеров города Гусева.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму области. Ожидается присутствие не менее 300 гостей с разных городов области. Участие в мероприятии бесплатное.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, 4, отель «Crystal House Suite Hotel & SPA», 1 этаж.
Подробнее о данном мероприятии можно ознакомиться по ссылке: hbd.su/kaliningrad-2018, или скачать презентацию ниже.
Рестораторы и отельеры Гусева приглашаются на профессиональное мероприятие, которое пройдет в Калининграде
13 апреля 2018, 11:11
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