/ / / 24 апреля в Гусеве стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

В Гусеве раздавать ленточки будут в следующих местах:
- 24 апреля с 16.00 — на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося и возле Городского музея;
- 8 мая с 12.00 — на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося, возле Городского музея, на аллее Славы и на ул. Зои Космодемьянской возле памятника Штыковой атаки и бюста Зои Космодемьянской;
- 9 мая с 10.00 — на Городской площади и в сквере у скульптуры Лося.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» ежегодно проводится на территории Российской Федерации и зарубежных стран. Впервые она была организована в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция проводится уже в 13 раз. Её смысл — сохранить в памяти новых поколений, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Великая Победа в 1945 году.
Традиционный формат акции — вручение жителям Георгиевских ленточек, цветовая гамма которых использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — ордена Славы.