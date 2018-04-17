/ / / 24 апреля в Гусеве стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

17 апреля 2018, 14:55

24 апреля с 16.00 — на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося и возле Городского музея;



— на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося и возле Городского музея; 8 мая с 12.00 — на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося, возле Городского музея, на аллее Славы и на ул. Зои Космодемьянской возле памятника Штыковой атаки и бюста Зои Космодемьянской;



— на Городской площади, в сквере у скульптуры Лося, возле Городского музея, на аллее Славы и на ул. Зои Космодемьянской возле памятника Штыковой атаки и бюста Зои Космодемьянской; 9 мая с 10.00 — на Городской площади и в сквере у скульптуры Лося.



24 апреля в регионе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры и активисты будут раздавать жителям и гостям области ленточки. Всего до 9 мая в области планируется раздать 30 тысяч ленточек.В Гусеве раздавать ленточки будут в следующих местах:Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» ежегодно проводится на территории Российской Федерации и зарубежных стран. Впервые она была организована в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция проводится уже в 13 раз. Её смысл — сохранить в памяти новых поколений, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Великая Победа в 1945 году.Традиционный формат акции — вручение жителям Георгиевских ленточек, цветовая гамма которых использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — ордена Славы.