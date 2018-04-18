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Информационный сайт города Гусева

Гусевский политех приглашает на форум «Профессии и технологии XXI века»

18 апреля 2018, 15:09
Уважаемые гости, студенты и сотрудники политеха!

Приглашаем вас на Шестой ежегодный форум «Профессии и технологии XXI века», который состоится 20 апреля 2018 года на территории техникума по адресу: г. Гусев: ул. Ульяновых, 2/4.

Время проведения: с 9.00 до 17.00, прибытие школьников по отдельному графику, по согласованию с модератором форума.

Контактные сведения модератора: Глинушкина Наталья Владимировна, тел.: 8 902 251-78-96, politehgus@mail.ru.

Целевая аудитория форума:

  • Учащиеся 7-9 классов школ,
  • Представители образовательных учреждений (педагоги, ответственные за профориентационную работу),
  • Родители,
  • Граждане, заинтересованные в получении новой профессии.

Задачи форума:

  • Презентация современного образовательного процесса и современных профессий и технологий,
  • Формирование осведомленности о ситуации на рынке труда и содействие в выборе профессиональных ориентиров,
  • Содействие в планировании и реализации профессиональной траектории.

Форум пройдет в форме профориентационного квеста, в ходе которого его участникам будет предоставлена возможность ознакомиться со спектром профессий через специальный маршрут, мастер-классы, профориентационные игры. Будет представлена информация о приемной комиссии и экскурсии по техникуму.

В 18.30 состоится родительское собрание на тему: «Профессиональное самоопределение в современных социально-экономических и социально культурных условиях». Место проведения: г. Гусев, ул. Советская, 25, актовый зал СОШ № 3.

Деловая программа форума (Посмотреть онлайн) [35,58 Kb] (cкачиваний: 3)
политех
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