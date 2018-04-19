21 мая 2018 года в 15.00 часов в Городском Доме Культуры города Гусева состоится муниципальный этап пятого областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста», посвященного Году единства народов России.
Заявки на участие в муниципальном фестивале принимаются до 17 мая 2018 года по адресу: г. Гусев пр. Ленина д. 50 кабинет 310 или по эл. адресу: kcson2006@mail.ru.
Принимаются заявки на участие в муниципальном этапе областного фестиваля «Таланты золотого возраста»
19 апреля 2018, 12:31
фестиваль
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