Городские власти приглашают учреждения на совещание по вопросу проведения мероприятий на День Победы

20 апреля 2018, 15:29



Фотография с празднования Дня Победы в 2017 году

Уважаемые руководители учреждений и предприятий!



Приближается праздник 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день каждому жителю городского округа выпадает честь преклонить голову перед нашими ветеранами, поблагодарить их за чистое небо и мир на земле, вспомнить тех, кто совершал бессмертные подвиги на войне и в тылу.



В 2018 году планируется традиционное праздничное прохождение колонн. Приглашаем Вас на совещание по вопросу проведения праздничных мероприятий, которое состоится 23 апреля в 17.00 часов в конференц-зале администрации.

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