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Информационный сайт города Гусева

Городские власти приглашают учреждения на совещание по вопросу проведения мероприятий на День Победы

20 апреля 2018, 15:29
Городские власти приглашают учреждения на совещание по вопросу проведения мероприятий на День Победы
Фотография с празднования Дня Победы в 2017 году
Уважаемые руководители учреждений и предприятий!

Приближается праздник 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день каждому жителю городского округа выпадает честь преклонить голову перед нашими ветеранами, поблагодарить их за чистое небо и мир на земле, вспомнить тех, кто совершал бессмертные подвиги на войне и в тылу.

В 2018 году планируется традиционное праздничное прохождение колонн. Приглашаем Вас на совещание по вопросу проведения праздничных мероприятий, которое состоится 23 апреля в 17.00 часов в конференц-зале администрации.
Админстрация Гусевского района День Победы
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Докатились
# 1Докатились
То есть письма уже не действуют от замов?Чего не работает: текст или потерянный список рассылки?
Вчера, 23:04   ЦитироватьОтветить1
Роман Сарваков
# 2Роман Сарваков
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
Вчера, 23:25   ЦитироватьОтветить0

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