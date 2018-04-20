24 апреля в ГДК пройдёт областной фестиваль в формате КВН «Коррупция: я против»

20 апреля 2018, 16:02

24 апреля в 15:00 все желающие приглашаются на областной фестиваль в формате КВН «Коррупция: я против», который состоится в Городском Доме культуры г. Гусева.



В фестивале примут участие представители 13 профессиональных образовательных организаций Калининградской области.



Приходи и поддержи студентов и их наставников. Хорошее настроение гарантировано!



Вход свободный.

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