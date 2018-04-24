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Информационный сайт города Гусева

28 апреля пройдет субботник на территории ГРЭСовского леса

24 апреля 2018, 12:39
28 апреля пройдет субботник на территории ГРЭСовского леса
Сотрудники администрации МО «Гусевский городской округ», депутаты окружного Совета депутатов, Молодежная администрация привели в порядок территорию ГРЭСовского леса. В субботнике принял участие глава администрации Евгений Михайлов. Слаженной командой удалось расчистить дорожки, убрать мусор и сухие ветки.

Территория ГРЭСовского леса достаточно большая и входит в туристический маршрут «Тропа здоровья». Лес стал излюбленным местом экологического отдыха среди местного населения и гостей города. Но, к сожалению, не все отдыхающие соблюдают правила поведения в лесу и зачастую оставляют за собой мусор. Поэтому глава администрации Евгений Михайлов принял решение продолжить уборку данной территории и снова выйти на субботник 28 апреля.

Всех желающих приглашаем присоединиться!
субботник ГРЭСовский лес
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Шаман
# 1Шаман

Так только же убирались?? Женечка с жополизами своими там порядок наводил.
Сегодня, 12:49   ЦитироватьОтветить0
Живу я тут давно
# 2Живу я тут давно


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Сегодня, 12:50   ЦитироватьОтветить0
Миша
# 3Миша
Но, к сожалению, не все отдыхающие соблюдают правила поведения в лесу и зачастую оставляют за собой мусор. Поэтому глава администрации Евгений Михайлов принял решение продолжить уборку данной территории и снова выйти на субботник 28 апреля.

А не проще пару камер "Безопасного города" там поставить и штрафы выписывать, пополняя бюджет?
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить0

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