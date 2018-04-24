Сотрудники администрации МО «Гусевский городской округ», депутаты окружного Совета депутатов, Молодежная администрация привели в порядок территорию ГРЭСовского леса. В субботнике принял участие глава администрации Евгений Михайлов. Слаженной командой удалось расчистить дорожки, убрать мусор и сухие ветки.
Территория ГРЭСовского леса достаточно большая и входит в туристический маршрут «Тропа здоровья». Лес стал излюбленным местом экологического отдыха среди местного населения и гостей города. Но, к сожалению, не все отдыхающие соблюдают правила поведения в лесу и зачастую оставляют за собой мусор. Поэтому глава администрации Евгений Михайлов принял решение продолжить уборку данной территории и снова выйти на субботник 28 апреля.
Всех желающих приглашаем присоединиться!
28 апреля пройдет субботник на территории ГРЭСовского леса
24 апреля 2018, 12:39
субботник ГРЭСовский лес
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