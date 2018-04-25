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Информационный сайт города Гусева

28 апреля, 3, 5 и 7 мая движение автотранспорта в вечернее время по центральной площади будет ограничено

25 апреля 2018, 11:15
28 апреля, 3, 5 и 7 мая движение автотранспорта в вечернее время по центральной площади будет ограничено
Уважаемые жители и гости города Гусева!

Обращаем внимание автовладельцев, предприятий и организаций округа. В Гусевском городском округе продолжается подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа над фашисткой Германией.

Ввиду этого на центральной площади города Гусева будут проводиться репетиции. В связи с чем 28 апреля, 3, 5 и 7 мая с 20.00 до 23.00 движение автотранспорта по центральной площади города Гусева будет ограничено:

— от пересечения ул. Московской и ул. Саперной до пересечения ул. Победы и ул. З. Комодемьянской;
— от пересечения пр. Ленина и ул. Почтовой до пересечения пр. Ленина и ул. Школьной.

Приносим свои извинения и просим выбирать объездные маршруты движения заранее.

Администрация города
День Победы
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
А когда Германия была фашистской? Может нацистской?
Вчера, 14:07   ЦитироватьОтветить0
Просто слон
# 2Просто слон
Цитата: Весёлый бобр
А когда Германия была фашистской? Может нацистской?

Режим какой был, умник?
Вчера, 15:01   ЦитироватьОтветить0
Весёлый бобр
# 3Весёлый бобр
Кури историю, умник!
Вчера, 17:26   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 4Гость.
В Германии был национал-социализм. Но чтобы не порочить социализм в Совке решили называть фашизмом.
Вчера, 19:07   ЦитироватьОтветить1

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