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27 апреля в городе Гусеве пройдёт фестиваль хоров
26 апреля 2018, 11:02
Кирха
27 апреля в городе Гусеве в Зальцбургской кирхе (ул. Менделеева, 13а) пройдёт фестиваль хоров, посвящённый Пасхальным дням.
В программе примут участие:
- Хор Лютеранской церкви «Зальцбургская кирха» г. Гусев
- Хор «Кант» г. Гусев
- Хор протестантской церкви «Церковь Бога» г. Гусев
- Хор «Кредо» г. Гусев
- Хор Лютеранской церкви «Воскресение» г. Калининград
- Хор «Любава» г. Гусев
- Хор «Русь» г. Гусев
Начало мероприятия в 19:00.
Вход свободный.
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