/ / / 27 апреля в городе Гусеве пройдёт фестиваль хоров

27 апреля в городе Гусеве в Зальцбургской кирхе (ул. Менделеева, 13а) пройдёт фестиваль хоров, посвящённый Пасхальным дням.В программе примут участие:Начало мероприятия в 19:00.Вход свободный.

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