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Информационный сайт города Гусева

27 апреля в городе Гусеве пройдёт фестиваль хоров

26 апреля 2018, 11:02
27 апреля в городе Гусеве в Зальцбургской кирхе (ул. Менделеева, 13а) пройдёт фестиваль хоров, посвящённый Пасхальным дням.

В программе примут участие:

  • Хор Лютеранской церкви «Зальцбургская кирха» г. Гусев
  • Хор «Кант» г. Гусев
  • Хор протестантской церкви «Церковь Бога» г. Гусев
  • Хор «Кредо» г. Гусев
  • Хор Лютеранской церкви «Воскресение» г. Калининград
  • Хор «Любава» г. Гусев
  • Хор «Русь» г. Гусев

Начало мероприятия в 19:00.

Вход свободный.
Кирха
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Загородный Парк Отель
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