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Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы

27 апреля 2018, 22:43
Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы
Фотография с празднования Дня Победы в 2017 году
Уважаемые жители и гости города Гусева!

Предлагаем вам ознакомиться с предварительной программой праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы. Спасибо группе «ГУСЕВ HD» за предоставленную информацию.

Хотим обратить ваше внимание, что данная программа еще не утверждена и может немного поменяться.

5 мая


11.00 — Областной открытый конкурс детского танца «Большой хоровод» — «Спасибо за мирное небо!» (Детская школа искусств — ул. Ульяновых, 1)

15.00 — Ледовое шоу «Победный май», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева — ул. Школьная, 1)

6 мая


10.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по волной борьбе среди юношей 2003–2005 гг. р., посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева — ул. Школьная, 1)

7 мая


09.00 — Автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов» (старт от памятника С. И. Гусеву)
  • 9.00 — Памятник Гусеву
  • 9.40 — п.Ольховатка
  • 10.20 — п.Маяковское
  • 11.00 — п.Фурманово
  • 11.30 — п.Приозерное
  • 12.10 — п.Майское
  • 12.40 — п.Красногорское
  • 13.00 — п.Подгоровка

17.30 — Открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне» (Гусевский историко-краеведческий музей — ул. Московская, 36)

17.30 — Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» (территория Гусевского историко-краеведческого музея — ул. Московская, 36)

18.00 — Концертная программа «В городском саду играет…». Пленер «Штрихи Победы» (территория Гусевского историко-краеведческого музея — ул. Московская, 36)

8 мая


12.00-13.00 — Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» (Городская площадь, сквер у памятника Лося, ул. Московская, ул. З. Космодемьянской (памятник Штыковая атака), пр. Ленина (Аллея Славы)

13.00 — Церемония передачи Вечного огня от памятника 1200 гвардейцам на Братскую могилу советских воинов в городе Гусеве (г. Калининград)

14.00 — Турнир по шашкам среди инвалидов, посвящённый Дню Победы (центр реабилитации)

22.00 — Ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа» (улицы города, старт от Аллеи Славы на пр. Ленина)
  • 22.00 — Аллея славы
  • 22.20 — Привокзальная площадь
  • 22.45 — Бюст З.Космодемьянской
  • 23.15 — Ю.Смирнова
  • 23.30 — С. И. Гусев

9 мая


08.50 — Торжественная церемония зажжения Вечного огня на Братской могиле советских воинов в г. Гусеве (ул. Ю. Смирнова)

09.00 — Старт шествия колонны «Бессмертный полк» (от Братской могилы по ул. Ю. Смирнова)

09.10 — Торжественное прохождение колонн организаций, предприятий и учреждений города по ул. Московской в сторону центральной площади г. Гусева

с 10.00 — Торжественные мероприятия на городской площади «Марш Победы»:
  • Военный парад;
  • Торжественное прохождение колонн организаций и предприятий округа;
  • Детский праздничный концерт «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу»;
  • Легкоатлетическая эстафета;
  • Выставка военной техники;
  • Выставка военного оружия;
  • Солдатская каша;
  • Работа интерактивных площадок: «Письмо Победы», «Фото с солдатом», «Стена Рейхстага», «Песни военных лет», «Тир», танцплощадка «Победный майский вальс», «Поздравление победителю», «Военным медсёстрам посвящается…», аквагрим «Салют Победы», спортивная площадка «Вперёд к Победе!»;
  • Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!»;
  • Работа торговых точек.

13.00, 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу «ФК Гусев» (г. Гусев) и «Балтика» (г. Калининград) (ГМКСУ «Стадион» — ул. Красноармейская)

16.00-19.00 — Перерыв

19.00-22.30 — Вечерний праздничный концерт (городская площадь)

22.30 — Праздничный фейерверк
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