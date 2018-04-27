/ / / Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы

27 апреля 2018, 22:43

Хотим обратить ваше внимание, что данная программа еще не утверждена и может немного поменяться.

5 мая

6 мая

7 мая

9.00 — Памятник Гусеву



9.40 — п.Ольховатка



10.20 — п.Маяковское



11.00 — п.Фурманово



11.30 — п.Приозерное



12.10 — п.Майское



12.40 — п.Красногорское



13.00 — п.Подгоровка



8 мая

22.00 — Аллея славы



22.20 — Привокзальная площадь



22.45 — Бюст З.Космодемьянской



23.15 — Ю.Смирнова



23.30 — С. И. Гусев



9 мая

Военный парад;



Торжественное прохождение колонн организаций и предприятий округа;



Детский праздничный концерт «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу»;



Легкоатлетическая эстафета;



Выставка военной техники;



Выставка военного оружия;



Солдатская каша;



Работа интерактивных площадок: «Письмо Победы», «Фото с солдатом», «Стена Рейхстага», «Песни военных лет», «Тир», танцплощадка «Победный майский вальс», «Поздравление победителю», «Военным медсёстрам посвящается…», аквагрим «Салют Победы», спортивная площадка «Вперёд к Победе!»;



Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!»;



Работа торговых точек.

