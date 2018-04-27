/ / / Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы

Предлагаем вам ознакомиться с предварительной программой праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Дня Победы. Спасибо группе «ГУСЕВ HD» за предоставленную информацию.
Хотим обратить ваше внимание, что данная программа еще не утверждена и может немного поменяться.
5 мая
11.00 — Областной открытый конкурс детского танца «Большой хоровод» — «Спасибо за мирное небо!» (Детская школа искусств — ул. Ульяновых, 1)
15.00 — Ледовое шоу «Победный май», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева — ул. Школьная, 1)
6 мая
10.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по волной борьбе среди юношей 2003–2005 гг. р., посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева — ул. Школьная, 1)
7 мая
09.00 — Автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов» (старт от памятника С. И. Гусеву)
- 9.00 — Памятник Гусеву
- 9.40 — п.Ольховатка
- 10.20 — п.Маяковское
- 11.00 — п.Фурманово
- 11.30 — п.Приозерное
- 12.10 — п.Майское
- 12.40 — п.Красногорское
- 13.00 — п.Подгоровка
17.30 — Открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне» (Гусевский историко-краеведческий музей — ул. Московская, 36)
17.30 — Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» (территория Гусевского историко-краеведческого музея — ул. Московская, 36)
18.00 — Концертная программа «В городском саду играет…». Пленер «Штрихи Победы» (территория Гусевского историко-краеведческого музея — ул. Московская, 36)
8 мая
12.00-13.00 — Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» (Городская площадь, сквер у памятника Лося, ул. Московская, ул. З. Космодемьянской (памятник Штыковая атака), пр. Ленина (Аллея Славы)
13.00 — Церемония передачи Вечного огня от памятника 1200 гвардейцам на Братскую могилу советских воинов в городе Гусеве (г. Калининград)
14.00 — Турнир по шашкам среди инвалидов, посвящённый Дню Победы (центр реабилитации)
22.00 — Ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа» (улицы города, старт от Аллеи Славы на пр. Ленина)
- 22.00 — Аллея славы
- 22.20 — Привокзальная площадь
- 22.45 — Бюст З.Космодемьянской
- 23.15 — Ю.Смирнова
- 23.30 — С. И. Гусев
9 мая
08.50 — Торжественная церемония зажжения Вечного огня на Братской могиле советских воинов в г. Гусеве (ул. Ю. Смирнова)
09.00 — Старт шествия колонны «Бессмертный полк» (от Братской могилы по ул. Ю. Смирнова)
09.10 — Торжественное прохождение колонн организаций, предприятий и учреждений города по ул. Московской в сторону центральной площади г. Гусева
с 10.00 — Торжественные мероприятия на городской площади «Марш Победы»:
- Военный парад;
- Торжественное прохождение колонн организаций и предприятий округа;
- Детский праздничный концерт «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу»;
- Легкоатлетическая эстафета;
- Выставка военной техники;
- Выставка военного оружия;
- Солдатская каша;
- Работа интерактивных площадок: «Письмо Победы», «Фото с солдатом», «Стена Рейхстага», «Песни военных лет», «Тир», танцплощадка «Победный майский вальс», «Поздравление победителю», «Военным медсёстрам посвящается…», аквагрим «Салют Победы», спортивная площадка «Вперёд к Победе!»;
- Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!»;
- Работа торговых точек.
13.00, 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу «ФК Гусев» (г. Гусев) и «Балтика» (г. Калининград) (ГМКСУ «Стадион» — ул. Красноармейская)
16.00-19.00 — Перерыв
19.00-22.30 — Вечерний праздничный концерт (городская площадь)
22.30 — Праздничный фейерверк