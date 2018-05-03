5 мая 2018 года волонтерское движение инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) и спортивный «Клуб 111» организуют велопробег по историческим местам Калининградской области для всех жителей региона. Участников спортивно-культурного праздника ждет от 14 до 95 километров велосипедного путешествия с остановками на воинских захоронениях времен Первой мировой войны, восстановленных волонтерами «Технополиса GS», и увлекательными рассказами об истории региона.
Старт велопробега — в 10 утра от автостоянки коттеджного поселка «Технополиса GS» (ул. Профессора Попова). Всем участникам необходимо надеть светоотражающие жилеты, а также взять с собой питание и воду. Для спортсменов до 18 лет — обязательно наличие шлема, дети до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей. Всем рекомендуется взять с собой велоаптечку (для ремонта велосипедных камер), компактный насос и дорожную карту, а на велосипеды установить световые приборы.
Дистанция состоит из пяти этапов: участники велопробега сделают остановки на воинских захоронениях у поселков Первомайское, Кубановка, Фурмановка, Чкалово и Ольховатка. Волонтеры познакомят спортсменов с каждым восстановленным памятником истории. Каждый участник сможет выбрать себе дистанцию по силам, ведь завершить велопробег и вернуться в город можно будет с любой точки маршрута. А тех, кто преодолеет не менее трех этапов, ждет памятный диплом от организаторов.
Записаться для участия в велопробеге можно по электронной почте a.litvintseva@technopolis.gs или по телефону +7 (950) 677-70-07.
«Технополис GS» приглашает на велопробег по историческим местам Калининградской области
3 мая 2018, 14:12
велопробег Технополис GS
263 просмотра
Другие новости по теме