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Информационный сайт города Гусева

«Технополис GS» приглашает на велопробег по историческим местам Калининградской области

3 мая 2018, 14:12
«Технополис GS» приглашает на велопробег по историческим местам Калининградской области
5 мая 2018 года волонтерское движение инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) и спортивный «Клуб 111» организуют велопробег по историческим местам Калининградской области для всех жителей региона. Участников спортивно-культурного праздника ждет от 14 до 95 километров велосипедного путешествия с остановками на воинских захоронениях времен Первой мировой войны, восстановленных волонтерами «Технополиса GS», и увлекательными рассказами об истории региона.

Старт велопробега — в 10 утра от автостоянки коттеджного поселка «Технополиса GS» (ул. Профессора Попова). Всем участникам необходимо надеть светоотражающие жилеты, а также взять с собой питание и воду. Для спортсменов до 18 лет — обязательно наличие шлема, дети до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей. Всем рекомендуется взять с собой велоаптечку (для ремонта велосипедных камер), компактный насос и дорожную карту, а на велосипеды установить световые приборы.

Дистанция состоит из пяти этапов: участники велопробега сделают остановки на воинских захоронениях у поселков Первомайское, Кубановка, Фурмановка, Чкалово и Ольховатка. Волонтеры познакомят спортсменов с каждым восстановленным памятником истории. Каждый участник сможет выбрать себе дистанцию по силам, ведь завершить велопробег и вернуться в город можно будет с любой точки маршрута. А тех, кто преодолеет не менее трех этапов, ждет памятный диплом от организаторов.

Записаться для участия в велопробеге можно по электронной почте a.litvintseva@technopolis.gs или по телефону +7 (950) 677-70-07.
велопробег Технополис GS
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