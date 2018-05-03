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Информационный сайт города Гусева

ДШИ набирает детей от 3,5 до 6 лет в летнюю творческую школу «Рисуй, играй, танцуй!»

3 мая 2018, 16:16
С 1 по 30 июня 2018 года в Детской школе искусств открывается летняя творческая школа для детей 3,5 — 7 лет «Рисуй, играй, танцуй!». С малышами будут работать профессиональные креативные преподаватели по специально разработанным программам.

Группы 3,5- 5,5 лет (Оплата занятий — 1506 руб. в месяц)
  • «Веселая ритмика» (2 занятия в неделю),
  • «Палитра лета» (рисование и лепка, 2 занятия в неделю),
  • «Музыкальная игротека» (1 занятие в неделю).

Группы 5,5 — 7 лет (Оплата занятий — 1506 руб. в месяц)
  • «Веселая ритмика» (1 занятие в неделю),
  • «Палитра лета» (рисование и лепка, 2 занятия в неделю),
  • «Азбука театра» (2 занятия в неделю).

«Английский язык в картинках"(1 занятие в неделю) (Дополнительная оплата — 301 руб. в месяц).

Познавательные игры, развлекательные тренинги помогут в развитии интеллектуальных, творческих и коммуникативных качеств ребенка и самостоятельности. В творческой школе дети приобретут новых друзей, полезно и интересно проведут свой досуг.

Тел. для справок: 31959; 34829
e-mail: dshigusev@mail.ru
ДШИ лагерь
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