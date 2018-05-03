/ / / ДШИ набирает детей от 3,5 до 6 лет в летнюю творческую школу «Рисуй, играй, танцуй!»

Группы 3,5- 5,5 лет (Оплата занятий — 1506 руб. в месяц)
- «Веселая ритмика» (2 занятия в неделю),
- «Палитра лета» (рисование и лепка, 2 занятия в неделю),
- «Музыкальная игротека» (1 занятие в неделю).
Группы 5,5 — 7 лет (Оплата занятий — 1506 руб. в месяц)
- «Веселая ритмика» (1 занятие в неделю),
- «Палитра лета» (рисование и лепка, 2 занятия в неделю),
- «Азбука театра» (2 занятия в неделю).
«Английский язык в картинках"(1 занятие в неделю) (Дополнительная оплата — 301 руб. в месяц).
Познавательные игры, развлекательные тренинги помогут в развитии интеллектуальных, творческих и коммуникативных качеств ребенка и самостоятельности. В творческой школе дети приобретут новых друзей, полезно и интересно проведут свой досуг.
Тел. для справок: 31959; 34829
e-mail: dshigusev@mail.ru