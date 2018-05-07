Городской музей приглашает на открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне»

7 мая 2018, 13:11

В преддверии святого для всего нашего народа праздника 9 мая Гусевский музей приглашает на открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне», которое состоится сегодня в 17:30 в Большом выставочном зале.



В рамках проекта будет представлена выставка «Письма с фронта» из фондов Калининградского историко-художественного музея, а также письма — семейные реликвии — жителей города Гусева периода Великой Отечественной войны. Почетное место среди экспонатов займет копия письма 1943 года, адресованного французскому военнопленному. Письмо было найдено жителем Гусева на хуторе у поселка Чистые пруды.



В 18:00 на территории музея состоится праздничный концерт «В городском саду играет…». Перед жителями города выступит Вооруженных сил духовой оркестр воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева, и свою концертную программу представит Детская школа искусств города Гусева.



На нашей площадке также пройдет пленэр «Штрихи Победы» преподавателей и учащихся ДШИ.



Во время мероприятия будет проходить акция «Георгиевская ленточка».



Ждем всех желающих!



Вход свободный.

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