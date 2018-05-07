Стройцентр
/ / / Городской музей приглашает на открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне»
Информационный сайт города Гусева

Городской музей приглашает на открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне»

7 мая 2018, 13:11
В преддверии святого для всего нашего народа праздника 9 мая Гусевский музей приглашает на открытие выставочного проекта «Семейная реликвия. Память о войне», которое состоится сегодня в 17:30 в Большом выставочном зале.

В рамках проекта будет представлена выставка «Письма с фронта» из фондов Калининградского историко-художественного музея, а также письма — семейные реликвии — жителей города Гусева периода Великой Отечественной войны. Почетное место среди экспонатов займет копия письма 1943 года, адресованного французскому военнопленному. Письмо было найдено жителем Гусева на хуторе у поселка Чистые пруды.

В 18:00 на территории музея состоится праздничный концерт «В городском саду играет…». Перед жителями города выступит Вооруженных сил духовой оркестр воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева, и свою концертную программу представит Детская школа искусств города Гусева.

На нашей площадке также пройдет пленэр «Штрихи Победы» преподавателей и учащихся ДШИ.

Во время мероприятия будет проходить акция «Георгиевская ленточка».

Ждем всех желающих!

Вход свободный.
музей выставка День Победы
67 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Городской музей собирает семейные реликвии для выставки, посвященной 73 годовщине Победы
Городской музей собирает семейные реликвии для выставки, посвященной 73 годовщине Победы
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Программа мероприятий, посвященных 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Программа мероприятий, посвященных 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»