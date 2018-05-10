Ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей 5–7 лет в студию эстрадного вокала

10 мая 2018, 11:59

Образцовый вокально — хореографический ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей в возрасте 5 — 7 лет в студию эстрадного вокала. Научиться петь, танцевать, выступать на сцене, стать артистичным и уверенным в себе — все эти мечты смогут стать реальностью!



Прослушивания проводятся — май и июнь.



Наш адрес: ул. З.Космодемьянской, д. 27, Детско — юношеский центр. Телефоны для справок — 3-43-28, 89114540125.



Учебный курс включает в себя:1)Эстрадный вокал (групповые занятия и индивидуальные); 2)Занятия хореографией; 3)Микрофонная практика ; 4)Сценическое мастерство; 5)Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня.



Руководитель — Коваль Тамара Алексеевна, педагог высшей категории, «Почетный работник РФ».

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