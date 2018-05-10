Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей 5–7 лет в студию эстрадного вокала
Информационный сайт города Гусева

Ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей 5–7 лет в студию эстрадного вокала

10 мая 2018, 11:59
Ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей 5–7 лет в студию эстрадного вокала
Образцовый вокально — хореографический ансамбль «Бубенцы» объявляет набор детей в возрасте 5 — 7 лет в студию эстрадного вокала. Научиться петь, танцевать, выступать на сцене, стать артистичным и уверенным в себе — все эти мечты смогут стать реальностью!

Прослушивания проводятся — май и июнь.

Наш адрес: ул. З.Космодемьянской, д. 27, Детско — юношеский центр. Телефоны для справок — 3-43-28, 89114540125.

Учебный курс включает в себя:1)Эстрадный вокал (групповые занятия и индивидуальные); 2)Занятия хореографией; 3)Микрофонная практика ; 4)Сценическое мастерство; 5)Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Руководитель — Коваль Тамара Алексеевна, педагог высшей категории, «Почетный работник РФ».
Бубенцы ДЮЦ
227 просмотров
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
ДЮЦ проводит набор в студию эстрадного вокала ансамбля «Бубенцы»
ДЮЦ проводит набор в студию эстрадного вокала ансамбля «Бубенцы»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
Бубенцы покоряют «Звёзды Балтики»
Бубенцы покоряют «Звёзды Балтики»
Юные артисты из Гусева изучают географию не по картам
Юные артисты из Гусева изучают географию не по картам

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»