Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Темы на май 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Информационный сайт города Гусева

Темы на май 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

11 мая 2018, 12:21
Темы на май 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.

Заявки принимаются до 20 мая.

Темы на май месяц:

  1. День Победы, как он был от нас далек…
  2. П.О.Р.А. расцветать вместе с весной.
  3. П.О.Р.А. подарить детям радость!
  4. П.О.Р.А. Берегите дружбу (к Международному дню друзей)
  5. П.О.Р.А. поздравить любимый город с праздником!
конкурс Админстрация Гусевского района
163 просмотра
0
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
Темы на март 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на март 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Городская администрация проводит конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Городская администрация проводит конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona