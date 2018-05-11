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Гусевский музей приглашает 19 мая на Музейную ночь — 2018

11 мая 2018, 20:39
19 мая в 19:00 Гусевский музей приглашает на Музейную ночь — 2018. Вас ждет программа «Чудеса рядом».

В этом году для вас традиционно работает «живой музей». Здесь вы сможете увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох. Вас ждёт занимательное путешествие в страну Древних пруссов и путешествие в мир космоса, средневековый Бестиарий и контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…». Принцесса Доротея поделится с вами секретными рецептами кёнигсбергского марципана, а старый алхимик покажет невероятные научные опыты.

На территории музея вы сможете насладиться концертно-развлекательной программой, принять участие в интерактивных играх и мастер-классах. Вас ждут невероятные цирковые номера, театр огня и шоу молний, прекрасные музыкальные композиции и сладкое путешествие в мир шоколада.

Чудеса рядом! Обязательно приходите к нам! Будет интересно и увлекательно!

Программа Музейной ночи

Открытая площадка музейного комплекса, вход свободный:
19.00 — 00.30

  • «Музыкальный армейский калейдоскоп» — духовой оркестр войсковой части Гусевского гарнизона
  • «Цирковые фантазии» — заслуженный цирковой коллектив «Юность» МБУ «Центр культуры и досуга» г. Черняховск
  • «Магия искусства» — МАУ ГДК г. Гусева, Гусевская детская школа искусств, вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»
  • «Волшебство огня» — театр огня при доме культуры г. Голдап (Польша)
  • «Тесла-шоу» — шоу молний

Интерактивные площадки:
  • «Одуванчики» — мастер-класс под яблонями
  • «Путешествие в мир шоколада» — шоколадная лавка «Роминтен» из Краснолесья
  • «Чудеса техники» — инновационные технологии от ДЮЦ г. Гусева
  • «Дворик мастеров»
  • Работа торговых точек

Музей
20.00 — 23.30

Стоимость билета: 250 руб. взрослый, 100 руб. детский.

Музейная программа «Чудеса рядом».
В каждом экспозиционном зале будет представлена возможность увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох.

«Живой музей» представляет:
  • научные опыты старого алхимика
  • занимательное путешествие в страну древних пруссов
  • средневековый Бестиарий
  • секретные рецепты кёнигсбергского марципана от принцессы Доротеи
  • знакомство с бойцом «Батальона Ангелов»
  • чудеса от студии «Деревянные угощения»
  • контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…»
  • Дню пионерии посвящается…
  • невероятное путешествие в мир космоса.
музей
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