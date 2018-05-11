/ / / Гусевский музей приглашает 19 мая на Музейную ночь — 2018

В этом году для вас традиционно работает «живой музей». Здесь вы сможете увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох. Вас ждёт занимательное путешествие в страну Древних пруссов и путешествие в мир космоса, средневековый Бестиарий и контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…». Принцесса Доротея поделится с вами секретными рецептами кёнигсбергского марципана, а старый алхимик покажет невероятные научные опыты.
На территории музея вы сможете насладиться концертно-развлекательной программой, принять участие в интерактивных играх и мастер-классах. Вас ждут невероятные цирковые номера, театр огня и шоу молний, прекрасные музыкальные композиции и сладкое путешествие в мир шоколада.
Чудеса рядом! Обязательно приходите к нам! Будет интересно и увлекательно!
Программа Музейной ночи
Открытая площадка музейного комплекса, вход свободный:
19.00 — 00.30
- «Музыкальный армейский калейдоскоп» — духовой оркестр войсковой части Гусевского гарнизона
- «Цирковые фантазии» — заслуженный цирковой коллектив «Юность» МБУ «Центр культуры и досуга» г. Черняховск
- «Магия искусства» — МАУ ГДК г. Гусева, Гусевская детская школа искусств, вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»
- «Волшебство огня» — театр огня при доме культуры г. Голдап (Польша)
- «Тесла-шоу» — шоу молний
Интерактивные площадки:
- «Одуванчики» — мастер-класс под яблонями
- «Путешествие в мир шоколада» — шоколадная лавка «Роминтен» из Краснолесья
- «Чудеса техники» — инновационные технологии от ДЮЦ г. Гусева
- «Дворик мастеров»
- Работа торговых точек
Музей
20.00 — 23.30
Стоимость билета: 250 руб. взрослый, 100 руб. детский.
Музейная программа «Чудеса рядом».
В каждом экспозиционном зале будет представлена возможность увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох.
«Живой музей» представляет:
- научные опыты старого алхимика
- занимательное путешествие в страну древних пруссов
- средневековый Бестиарий
- секретные рецепты кёнигсбергского марципана от принцессы Доротеи
- знакомство с бойцом «Батальона Ангелов»
- чудеса от студии «Деревянные угощения»
- контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…»
- Дню пионерии посвящается…
- невероятное путешествие в мир космоса.