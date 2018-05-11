/ / / Гусевский музей приглашает 19 мая на Музейную ночь — 2018

11 мая 2018, 20:39

Программа Музейной ночи

Открытая площадка музейного комплекса, вход свободный:

«Музыкальный армейский калейдоскоп» — духовой оркестр войсковой части Гусевского гарнизона



«Цирковые фантазии» — заслуженный цирковой коллектив «Юность» МБУ «Центр культуры и досуга» г. Черняховск



«Магия искусства» — МАУ ГДК г. Гусева, Гусевская детская школа искусств, вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»



«Волшебство огня» — театр огня при доме культуры г. Голдап (Польша)



«Тесла-шоу» — шоу молний



Интерактивные площадки:

«Одуванчики» — мастер-класс под яблонями



«Путешествие в мир шоколада» — шоколадная лавка «Роминтен» из Краснолесья



«Чудеса техники» — инновационные технологии от ДЮЦ г. Гусева



«Дворик мастеров»



Работа торговых точек



Музей

«Живой музей» представляет:

научные опыты старого алхимика



занимательное путешествие в страну древних пруссов



средневековый Бестиарий



секретные рецепты кёнигсбергского марципана от принцессы Доротеи



знакомство с бойцом «Батальона Ангелов»



чудеса от студии «Деревянные угощения»



контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…»



Дню пионерии посвящается…



невероятное путешествие в мир космоса.



19 мая в 19:00 Гусевский музей приглашает на Музейную ночь — 2018. Вас ждет программа «Чудеса рядом».В этом году для вас традиционно работает «живой музей». Здесь вы сможете увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох. Вас ждёт занимательное путешествие в страну Древних пруссов и путешествие в мир космоса, средневековый Бестиарий и контр-диверсионная игра «Совершенно секретно…». Принцесса Доротея поделится с вами секретными рецептами кёнигсбергского марципана, а старый алхимик покажет невероятные научные опыты.На территории музея вы сможете насладиться концертно-развлекательной программой, принять участие в интерактивных играх и мастер-классах. Вас ждут невероятные цирковые номера, театр огня и шоу молний, прекрасные музыкальные композиции и сладкое путешествие в мир шоколада.Чудеса рядом! Обязательно приходите к нам! Будет интересно и увлекательно!Стоимость билета: 250 руб. взрослый, 100 руб. детский.Музейная программа «Чудеса рядом».В каждом экспозиционном зале будет представлена возможность увидеть чудеса в повседневности, необычное в обычном, через ожившие картинки прошедших эпох.