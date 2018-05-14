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Информационный сайт города Гусева

ДШИ объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года

14 мая 2018, 14:28
Гусевская детская школа искусств объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года по дополнительным общеобразовательным программам по видам искусств:
Наименование образовательной услугиНаименование программыСрок обучения
Дополнительные предпрофессиональные программы (возраст поступления 6,6-9 лет)- музыкальное искусство «Фортепиано»
- музыкальное искусство «Хоровое пение»
- музыкальное искусство «Народные инструменты» музыкальное искусство «Струнные инструменты»
- музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты»
-хореографическое искусство «Хореографическое творчество»
- изобразительное искусство «Живопись»		8 лет;
8 лет;
5, 8 лет;
8 лет;
5, 8 лет;
5, 8 лет;
5, 8 лет;
Дополнительные общеразвивающие программы (возраст поступления 6-15 лет):- музыкальное искусство (фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение)
- хореографическое искусство
- изобразительное искусство		3(4) года


ДШИ предлагает платные  образовательные услуги:
Стоимость обучения – в разработке до 15 августа

Группы раннего эстетического развития
(младшие и средние группы- 3,5-4, 4,5-5 лет)		 «Рисование и лепка» – 2 групповых занятия в неделю
«Веселая ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
«Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
«Музыкальная игротека» - 1 групповое занятие в неделю
«Английский язык в рисунках» - 1 групповое занятие в неделю		 1,2 года
Подготовительные группы для  дальнейшего обучения в  ДШИ
(возраст 5-6,5 лет)		 «Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
«Танцевальная ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
«Рисование» – 1 групповое занятие в неделю
«Лепка» – 1 групповое занятие в неделю
«Английский язык в рисунках» – 1 групповое занятие в неделю		 1 год
Интенсивные курсы обучения для детей старше 15 лет и взрослых - музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, балалайка, баян, аккордеон, сольное пение)
- изобразительное искусство
- основы дизайна		 1-3 года


Группа раннего эстетического развития для подготовки к обучению по ДПОП «Хореографическое творчество»
Наименование образовательной услугиФорма предоставления  услуги (индивидуальная, групповая)Наименование программыКоличество часовКоличество учебных недель
(в год)
в неделюв год
 Раннее хореографическое развитие
(возраст  5 - 6 лет)		Групповая
Ритмика13636
Танец13636
Гимнастика13636
Подготовка концертного номера13636
Всего учебных часов в неделю – 4
Всего учебных часов в год - 144


Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29,
Узнать лично в ДШИ – кабинеты № 33, 32, 31, 30, 29.
ДШИ
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