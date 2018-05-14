/ / / ДШИ объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года

14 мая 2018, 14:28

Гусевская детская школа искусств объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года по дополнительным общеобразовательным программам по видам искусств:

Наименование образовательной услуги Наименование программы Срок обучения Дополнительные предпрофессиональные программы (возраст поступления 6,6-9 лет) - музыкальное искусство «Фортепиано»

- музыкальное искусство «Хоровое пение»

- музыкальное искусство «Народные инструменты» музыкальное искусство «Струнные инструменты»

- музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты»

-хореографическое искусство «Хореографическое творчество»

- изобразительное искусство «Живопись» 8 лет;

8 лет;

5, 8 лет;

8 лет;

5, 8 лет;

5, 8 лет;

5, 8 лет; Дополнительные общеразвивающие программы (возраст поступления 6-15 лет): - музыкальное искусство (фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение)

- хореографическое искусство

- изобразительное искусство 3(4) года

ДШИ предлагает платные образовательные услуги:

Стоимость обучения – в разработке до 15 августа



Группы раннего эстетического развития

(младшие и средние группы- 3,5-4, 4,5-5 лет) «Рисование и лепка» – 2 групповых занятия в неделю

«Веселая ритмика» – 1 групповое занятие в неделю

«Музыка» – 1 групповое занятие в неделю

«Музыкальная игротека» - 1 групповое занятие в неделю

«Английский язык в рисунках» - 1 групповое занятие в неделю 1,2 года Подготовительные группы для дальнейшего обучения в ДШИ

(возраст 5-6,5 лет) «Музыка» – 1 групповое занятие в неделю

«Танцевальная ритмика» – 1 групповое занятие в неделю

«Рисование» – 1 групповое занятие в неделю

«Лепка» – 1 групповое занятие в неделю

«Английский язык в рисунках» – 1 групповое занятие в неделю 1 год Интенсивные курсы обучения для детей старше 15 лет и взрослых - музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, балалайка, баян, аккордеон, сольное пение)

- изобразительное искусство

- основы дизайна 1-3 года

Группа раннего эстетического развития для подготовки к обучению по ДПОП «Хореографическое творчество»

Наименование образовательной услуги Форма предоставления услуги (индивидуальная, групповая) Наименование программы Количество часов Количество учебных недель

(в год) в неделю в год Раннее хореографическое развитие

(возраст 5 - 6 лет) Групповая

Ритмика 1 36 36 Танец 1 36 36 Гимнастика 1 36 36 Подготовка концертного номера 1 36 36 Всего учебных часов в неделю – 4

Всего учебных часов в год - 144

Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29,Узнать лично в ДШИ – кабинеты № 33, 32, 31, 30, 29.