/ / / ДШИ объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года

Гусевская детская школа искусств объявляет набор на обучение с 1 сентября 2018 года по дополнительным общеобразовательным программам по видам искусств:
|Наименование образовательной услуги
|Наименование программы
|Срок обучения
|Дополнительные предпрофессиональные программы (возраст поступления 6,6-9 лет)
|- музыкальное искусство «Фортепиано»
- музыкальное искусство «Хоровое пение»
- музыкальное искусство «Народные инструменты» музыкальное искусство «Струнные инструменты»
- музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты»
-хореографическое искусство «Хореографическое творчество»
- изобразительное искусство «Живопись»
|8 лет;
8 лет;
5, 8 лет;
8 лет;
5, 8 лет;
5, 8 лет;
5, 8 лет;
|Дополнительные общеразвивающие программы (возраст поступления 6-15 лет):
|- музыкальное искусство (фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение)
- хореографическое искусство
- изобразительное искусство
|3(4) года
ДШИ предлагает платные образовательные услуги:
Стоимость обучения – в разработке до 15 августа
Стоимость обучения – в разработке до 15 августа
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Группы раннего эстетического развития
(младшие и средние группы- 3,5-4, 4,5-5 лет)
|«Рисование и лепка» – 2 групповых занятия в неделю
«Веселая ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
«Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
«Музыкальная игротека» - 1 групповое занятие в неделю
«Английский язык в рисунках» - 1 групповое занятие в неделю
|1,2 года
|Подготовительные группы для дальнейшего обучения в ДШИ
(возраст 5-6,5 лет)
|«Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
«Танцевальная ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
«Рисование» – 1 групповое занятие в неделю
«Лепка» – 1 групповое занятие в неделю
«Английский язык в рисунках» – 1 групповое занятие в неделю
|1 год
|Интенсивные курсы обучения для детей старше 15 лет и взрослых
|- музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, балалайка, баян, аккордеон, сольное пение)
- изобразительное искусство
- основы дизайна
|1-3 года
Группа раннего эстетического развития для подготовки к обучению по ДПОП «Хореографическое творчество»
|Наименование образовательной услуги
|Форма предоставления услуги (индивидуальная, групповая)
|Наименование программы
|Количество часов
|Количество учебных недель
(в год)
|в неделю
|в год
| Раннее хореографическое развитие
(возраст 5 - 6 лет)
|Групповая
|Ритмика
|1
|36
|36
|Танец
|1
|36
|36
|Гимнастика
|1
|36
|36
|Подготовка концертного номера
|1
|36
|36
|Всего учебных часов в неделю – 4
Всего учебных часов в год - 144
Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29,
Узнать лично в ДШИ – кабинеты № 33, 32, 31, 30, 29.