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25 мая на городской площади состоится Фестиваль уличных кафе «Вечерний Гусев»

15 мая 2018, 14:12
25 мая на городской площади состоится Фестиваль уличных кафе «Вечерний Гусев»
25 мая 2018 года на городской площади города состоится Фестиваль уличных кафе «Вечерний Гусев».

Жители и гости нашего города, не покидая пределов области, смогут отправиться в гастрономическое путешествие, продегустировать разнообразные блюда от лучших шеф-поваров и насладиться приятной атмосферой под звуки живой музыки.

К участию в фестивале приглашаются предприятия общественного питания города Гусева и всего региона.

Заявки принимаются по телефону 8 (40143) 3-61-08 или вы можете обратиться в каб. № 212 администрации МО «Гусевский городской округ».
фестиваль
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