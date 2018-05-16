/ / / 27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт ежегодный конкурс «Я и моя собака»

Конкурс будет проходить в парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса. Начало в 12:00 (время может поменяться).
Оцениваться будет костюм не только собаки, но и хозяина. Порода собаки не имеет значения.
Порядок проведения конкурса:
- Дефиле участников конкурса
- Демонстрация костюмов собаки и хозяина
- Творческая защита образа (приветствуется поэтическое творчество, проза, музыкальное и вокальное искусство)
- Демонстрация талантов и способностей собаки (при желании)
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены призами. Также будет приз зрительских симпатий и поощрительные призы.
Желающие принять участие должны подать заявку до 25 мая. Заявки принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, дом 1, кабинет 5 А.
Контактные лица: Лещенко Светлана Юрьевна, Курашко Ирина Альбертовна, Телефон: 3-50-52. или электронный адрес mccultura@mail.ru.