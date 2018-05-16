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Информационный сайт города Гусева

27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт ежегодный конкурс «Я и моя собака»

16 мая 2018, 13:27
27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт ежегодный конкурс «Я и моя собака»
Фотография с празднования Дня города Гусева в 2017 году.
27 мая в рамках празднования Дня города Гусева пройдёт ежегодный конкурс «Я и моя собака». К участию приглашаются владельцы четвероногих друзей.

Конкурс будет проходить в парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса. Начало в 12:00 (время может поменяться).

Оцениваться будет костюм не только собаки, но и хозяина. Порода собаки не имеет значения.

Порядок проведения конкурса:
  • Дефиле участников конкурса
  • Демонстрация костюмов собаки и хозяина
  • Творческая защита образа (приветствуется поэтическое творчество, проза, музыкальное и вокальное искусство)
  • Демонстрация талантов и способностей собаки (при желании)

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены призами. Также будет приз зрительских симпатий и поощрительные призы.

Желающие принять участие должны подать заявку до 25 мая. Заявки принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, дом 1, кабинет 5 А.

Контактные лица: Лещенко Светлана Юрьевна, Курашко Ирина Альбертовна, Телефон: 3-50-52. или электронный адрес mccultura@mail.ru.
конкурс день города
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