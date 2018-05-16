27 мая в рамках празднования Дня города Гусева пройдёт муниципальный конкурс «Любимому городу посвящается!». К участию приглашаются творческие люди, способные художественными средствами выразить идею конкурса.
Будут приняты работы, в которых отражена тематика конкурса. Работы должны быть предоставлена в формате А4 или А3. Каждый автор может представить не более двух работ.
Каждая работа должна сопровождаться набранной на компьютере этикеткой 4 на 10 см, где содержится следующая информация: фамилия, имя, возраст автора; название работы; название коллектива, организации; Ф.И.О. руководителя. Этикетка должна быть наклеена на работу в правом нижнем углу.
Для участия в конкурсе необходимо прибыть 27 мая в 12.00 в парковую зону Физкультурно-оздоровительного комплекса (к сцене) и зарегистрироваться. Начало конкурса в 13:00 во время соревнований по аджилити. Время проведения конкурса может измениться, следите за информацией на сайте.
Контактные лица: Лещенко Светлана Юрьевна, Курашко Ирина Альбертовна, Телефон: 3-50-52. или электронный адрес mccultura@mail.ru.
27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Любимому городу посвящается!»
16 мая 2018, 14:17
конкурс день города
Фотографии с празднования Дня города Гусева в 2017 году.
Фотографии с празднования Дня города Гусева в 2017 году.
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