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Информационный сайт города Гусева

27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Любимому городу посвящается!»

16 мая 2018, 14:17
27 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Любимому городу посвящается!»
Фотографии с празднования Дня города Гусева в 2017 году.
27 мая в рамках празднования Дня города Гусева пройдёт муниципальный конкурс «Любимому городу посвящается!». К участию приглашаются творческие люди, способные художественными средствами выразить идею конкурса.

Будут приняты работы, в которых отражена тематика конкурса. Работы должны быть предоставлена в формате А4 или А3. Каждый автор может представить не более двух работ.

Каждая работа должна сопровождаться набранной на компьютере этикеткой 4 на 10 см, где содержится следующая информация: фамилия, имя, возраст автора; название работы; название коллектива, организации; Ф.И.О. руководителя. Этикетка должна быть наклеена на работу в правом нижнем углу.

Для участия в конкурсе необходимо прибыть 27 мая в 12.00 в парковую зону Физкультурно-оздоровительного комплекса (к сцене) и зарегистрироваться. Начало конкурса в 13:00 во время соревнований по аджилити. Время проведения конкурса может измениться, следите за информацией на сайте.

Контактные лица: Лещенко Светлана Юрьевна, Курашко Ирина Альбертовна, Телефон: 3-50-52. или электронный адрес mccultura@mail.ru.
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Зритель
# 1Зритель
Где полную программу посмотреть?
Знакомые приезжают почти каждый год, специально на концерт, если нравится исполнитель. Хотят заранее знать, есть ли смысл бронировать гостиницу.
Сегодня, 19:51   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: Зритель
Где полную программу посмотреть?
Знакомые приезжают почти каждый год, специально на концерт, если нравится исполнитель. Хотят заранее знать, есть ли смысл бронировать гостиницу.

Полной программы пока нет, вероятнее всего она ещё в процессе разработки. Как появится, так сразу будет опубликована на сайте
Сегодня, 20:05   ЦитироватьОтветить0

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