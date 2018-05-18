/ / / Музейная ночь в «Люмен Фильм»: балет «Лебединое озеро»

В главных партиях: Екатерина Кондаурова, Тимур Аскеров.
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Режиссер трансляции — Росс МакГиббон, бывший танцовщик, выступавший в Ковент-Гарден. Он один из лучших режиссеров трансляций хореографических зрелищ. МакГиббон говорит, что для него трансляция легендарного спектакля — это «захватывающее приключение, великая честь и даже вызов, ведь именно ему предстоит перенести магию балета в кинематограф, подарив одно из величайших произведений мирового искусства новым зрителям».