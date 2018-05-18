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Музейная ночь в «Люмен Фильм»: балет «Лебединое озеро»

18 мая 2018, 17:08
В Музейную ночь, 19 мая, кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает вас…в Мариинский театр. У зрителей кинотеатра будет только один вечер для того чтобы посетить легендарную постановку «Лебединое озеро». Балет «Лебединое озеро» на самом большом экране города — это уникальный шанс окунуться в прекрасный мир балета, завораживающей музыки и исполнения.

В главных партиях: Екатерина Кондаурова, Тимур Аскеров.

За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Режиссер трансляции — Росс МакГиббон, бывший танцовщик, выступавший в Ковент-Гарден. Он один из лучших режиссеров трансляций хореографических зрелищ. МакГиббон говорит, что для него трансляция легендарного спектакля — это «захватывающее приключение, великая честь и даже вызов, ведь именно ему предстоит перенести магию балета в кинематограф, подарив одно из величайших произведений мирового искусства новым зрителям».

Люмен Фильм
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