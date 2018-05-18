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25 мая в Гусеве пройдёт «День соседа»

18 мая 2018, 18:11
25 мая в Гусеве пройдёт «День соседа»
25 мая отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» организует акцию «День соседа», в рамках которой впервые в Гусеве пройдет турнир по стритболу.

Мероприятие будет проходить с 17:00 до 19:00 на спортивной площадке во дворе улиц Менделеева и Железнодорожной (ориентир магазин Ольвия).

В программе встречи:

17:00 — Турнир по уличному баскетболу. Узнаём какая команда круче! (Условия участия в положении ниже)
18:00 — Игры вместе с детьми во дворе (салки, твистер, бадминтон и другие игры)

Праздник будут сопровождать весёлая музыка и ростовые куклы.

Поддержи своих соседей и приходи знакомиться с новыми соседями!

Положение по стритболу (Посмотреть онлайн) [41,5 Kb] (cкачиваний: 3)
День соседа
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