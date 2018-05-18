/ / / 25 мая в Гусеве пройдёт «День соседа»

18 мая 2018, 18:11

25 мая отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» организует акцию «День соседа», в рамках которой впервые в Гусеве пройдет турнир по стритболу.Мероприятие будет проходить с 17:00 до 19:00 на спортивной площадке во дворе улиц Менделеева и Железнодорожной (ориентир магазин Ольвия).В программе встречи:— Турнир по уличному баскетболу. Узнаём какая команда круче! (Условия участия в положении ниже)— Игры вместе с детьми во дворе (салки, твистер, бадминтон и другие игры)Праздник будут сопровождать весёлая музыка и ростовые куклы.Поддержи своих соседей и приходи знакомиться с новыми соседями!