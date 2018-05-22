Схемы перекрытия улиц во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города

22 мая 2018, 12:20

Уважаемые жители и гости города Гусева!



Предлагаем вашему вниманию схемы перекрытия улиц на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города.



Схема № 1: перекрытия улиц в ходе тренировок к Дню г. Гусева с «16.00» до «19.30» час. 22; 23; 24 мая 2018 г

Схема № 2: перекрытие улиц с «19.00» до «06.00» час. с 25 на 26 мая 2018

Схема № 3: перекрытие улиц г. Гусева с «06.00» до «24.00» час. 26 мая 2018 г.

Схема № 4: перекрытие ул. Школьная, 27.05.2018

Схема № 7: места парковок авто на 26 мая 2018

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