Администрация ФОКа приглашает принять участие в конкурсе по украшению городского парка

22 мая 2018, 16:21

Уважаемые жители и гости города Гусева!



Уже на этих выходных у нас состоится общий праздник — День города Гусева.



Администрация Физкультурно-оздоровительного комплекса приглашает всех желающих 27 мая в 10.00 принять участие в конкурсе по украшению Городского парка (территория ФОКа, ул. Школьная, 1).



Приветствуются любые креативные идеи. Главное правило конкурса — полная безопасность для растений и окружающих. В поделках, которые крепятся на деревья, не допускается использование гвоздей, кнопок и стекла.



Победитель конкурса получит приз, а все участники дипломы.



Предварительная запись по телефону: 89218513989 (Олеся).



Давайте вместе сделаем наш праздник ярким и незабываемым!



(примеры украшений прикреплены к новости)

211 просмотров | 1 комментарий