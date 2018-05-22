Уважаемые жители и гости города Гусева!
Уже на этих выходных у нас состоится общий праздник — День города Гусева.
Администрация Физкультурно-оздоровительного комплекса приглашает всех желающих 27 мая в 10.00 принять участие в конкурсе по украшению Городского парка (территория ФОКа, ул. Школьная, 1).
Приветствуются любые креативные идеи. Главное правило конкурса — полная безопасность для растений и окружающих. В поделках, которые крепятся на деревья, не допускается использование гвоздей, кнопок и стекла.
Победитель конкурса получит приз, а все участники дипломы.
Предварительная запись по телефону: 89218513989 (Олеся).
Давайте вместе сделаем наш праздник ярким и незабываемым!
(примеры украшений прикреплены к новости)
Администрация ФОКа приглашает принять участие в конкурсе по украшению городского парка
22 мая 2018, 16:21
ФОК конкурс
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