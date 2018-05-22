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Информационный сайт города Гусева

Администрация ФОКа приглашает принять участие в конкурсе по украшению городского парка

22 мая 2018, 16:21
Администрация ФОКа приглашает принять участие в конкурсе по украшению городского парка
Уважаемые жители и гости города Гусева!

Уже на этих выходных у нас состоится общий праздник — День города Гусева.

Администрация Физкультурно-оздоровительного комплекса приглашает всех желающих 27 мая в 10.00 принять участие в конкурсе по украшению Городского парка (территория ФОКа, ул. Школьная, 1).

Приветствуются любые креативные идеи. Главное правило конкурса — полная безопасность для растений и окружающих. В поделках, которые крепятся на деревья, не допускается использование гвоздей, кнопок и стекла.

Победитель конкурса получит приз, а все участники дипломы.

Предварительная запись по телефону: 89218513989 (Олеся).

Давайте вместе сделаем наш праздник ярким и незабываемым!

(примеры украшений прикреплены к новости)
ФОК конкурс
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неравнодушный
# 1неравнодушный
наряжать это хорошо, а как быть с могилами? как никак кладбище и пиариться на костях кощунственно
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