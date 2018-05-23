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Отдел молодежной политики города приглашает принять участие в творческом конкурсе «Мой край»

23 мая 2018, 15:14
Отдел молодежной политики города приглашает принять участие в творческом конкурсе «Мой край»
Отдел молодежной политики города приглашает жителей Гусевского городского округа принять участие в творческом конкурсе «Мой край».

Конкурс будет проходить с 1 июня по 15 октября 2018 года.

Возрастные категории участников:
1 группа: 7-14 лет;
2 группа: 15-25 лет;
3 группа: 26-35 лет.

К участию в конкурсе принимаются творческие работы молодежи по следующим номинациям: «Литературное творчество», «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство». Работа может быть выполнена одним автором.

По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

Работы принимаются в отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи (каб. 303, ул. Ульяновых д. 8).

Положение о конкурсе (Посмотреть онлайн) [1,54 Mb] (cкачиваний: 4)
молодежный актив конкурс
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