Отдел молодежной политики города приглашает жителей Гусевского городского округа принять участие в творческом конкурсе «Мой край».
Конкурс будет проходить с 1 июня по 15 октября 2018 года.
Возрастные категории участников:
1 группа: 7-14 лет;
2 группа: 15-25 лет;
3 группа: 26-35 лет.
К участию в конкурсе принимаются творческие работы молодежи по следующим номинациям: «Литературное творчество», «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство». Работа может быть выполнена одним автором.
По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
Работы принимаются в отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи (каб. 303, ул. Ульяновых д. 8).
Отдел молодежной политики города приглашает принять участие в творческом конкурсе «Мой край»
23 мая 2018, 15:14
молодежный актив конкурс
126 просмотров
Другие новости по теме