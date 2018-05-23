/ / / Городская администрация проводит конкурс на самую оригинальную фотографию, сделанную на День города

23 мая 2018, 18:07

Условия конкурса:

Фотография должна быть сделана в Гусеве 26 или 27 мая 2018 года и размещена на Вашей личной странице в Вконтакте или Одноклассниках или Фейсбуке или Инстаграме. Автор фото должен присутствовать на фотографии. Можно использовать селфи. На фото может быть изображен как один человек, так и компания, молодая пара или семья.



К фотографии должен быть комментарий на тему: «Почему я люблю свой город».



В своей записи необходимо использовать хештеги: #ГусевДеньгорода2018, #ФОКГусев #ЛюменфильмГусев



Сделать репост записи о конкурсе в наших официальных социальных сетях: Вконтакте , Одноклассниках , Фейсбуке , Инстаграме .



В этом году нашему любимому городу исполняется 294 года!По случаю праздника администрация Гусевского городского округа объявляет конкурс на самую оригинальную фотографию, сделанную 26 или 27 мая во время праздничных мероприятий.Конкурс стартует 26 мая и завершится 31 мая. Победитель будет определен 12 июня. Главный приз — два билета на посещение кинотеатра «Люмен Фильм» или бассейна в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Гусева.