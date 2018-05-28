14 июня полковник юстиции Юрий Олегович Рыженко проведёт в Гусеве прием граждан

28 мая 2018, 22:07

14 июня первый заместитель руководителя военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту полковник юстиции Юрий Олегович Рыженко проведёт в Гусеве прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям военных следственных органов СК России.



Мероприятие будет проходить с 16:00 до 18:00 в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5), в служебном кабинете руководителя ВСО.



Телефон для предварительной записи: 8 401 43 3 03 35.

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