Городской музей приглашает посетить выставку дополненной реальности «Динозавры»

30 мая 2018, 23:13

Дорогие друзья!



Городской музей приглашает посетить выставку дополненной реальности «Динозавры».



Тираннозавр, велоцираптор, брахиозавр, трицератопс, гигантозавр, паразаулофус, анкилозавр, пентацерапторс, стегозавр, карнотаурус, птерозавры… Всех этих исчезнувших обитателей Земли вы сможете увидеть при помощи специального VR-шлема. Перед вами предстанут уникальные анимированные голограммы, воссозданные по настоящим скелетам динозавров.

Выставка действует до 22 июня.



Стоимость билетов: взрослый — 150 рублей, детский — 100 рублей.

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