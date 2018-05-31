Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей

31 мая 2018, 12:31

Предлагаем вам ознакомиться с программой праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.



1 июня



9:00 — Торжественное возложение цветов. Рисунки на асфальте

Аллея славы

11:00 — Праздничная игровая программа для детей «Здравствуй, лето!»

Городская площадь

11:00 — Туристическая тропа «Увлекательное путешествие с бароном Мюнхаузеном»

Территория ФОКа



4 июня



12:00 — Спортивная эстафета

Улица Советская

142 просмотра | 1 комментарий