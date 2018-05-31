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Информационный сайт города Гусева

Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей

31 мая 2018, 12:31
Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей
Предлагаем вам ознакомиться с программой праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

1 июня

9:00 — Торжественное возложение цветов. Рисунки на асфальте
Аллея славы
11:00 — Праздничная игровая программа для детей «Здравствуй, лето!»
Городская площадь
11:00 — Туристическая тропа «Увлекательное путешествие с бароном Мюнхаузеном»
Территория ФОКа

4 июня

12:00 — Спортивная эстафета
Улица Советская
день защиты детей
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Николай
# 1Николай
Ура! Гей-парада не будет!!!!
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