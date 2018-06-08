В День независимости России и в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Гусеве состоится не менее зрелищное спортивное событие!
Команда администрации во главе с Александром Китаевым и команда жителей города сразятся между собой в футбольном товарищеском матче.
Гусев всегда поддерживает спортивные традиции. И эта игра станет возможностью зарядиться бодрым и позитивным настроением перед мундиалем и, кроме того, послужит отличным поводом для живого общения в неформальной обстановке.
Мы приглашаем всех любителей футбола прийти и поболеть за команды.
Мероприятие состоится 12 июня в 12.30 на многофункциональной спортивной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Вход свободный.
Приносить спиртные напитки запрещается.
12 июня в футбольном товарищеском матче сразятся команды городской администрации и жителей города
8 июня 2018, 13:46
футбол Админстрация Гусевского района
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