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Информационный сайт города Гусева

12 июня в футбольном товарищеском матче сразятся команды городской администрации и жителей города

8 июня 2018, 13:46
12 июня в футбольном товарищеском матче сразятся команды городской администрации и жителей города
В День независимости России и в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Гусеве состоится не менее зрелищное спортивное событие!

Команда администрации во главе с Александром Китаевым и команда жителей города сразятся между собой в футбольном товарищеском матче.

Гусев всегда поддерживает спортивные традиции. И эта игра станет возможностью зарядиться бодрым и позитивным настроением перед мундиалем и, кроме того, послужит отличным поводом для живого общения в неформальной обстановке.

Мы приглашаем всех любителей футбола прийти и поболеть за команды.

Мероприятие состоится 12 июня в 12.30 на многофункциональной спортивной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Вход свободный.

Приносить спиртные напитки запрещается.
футбол Админстрация Гусевского района
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Гость МЕСТНЫЙ
# 1Гость МЕСТНЫЙ
В администрации походу вообще на всё забили, раз начали уже играть в своё удовольствие, потом начнут корпоративы собирать, местные приходить посмотреть,НО не участвовать самими мало))))
Сегодня, 15:46   ЦитироватьОтветить0

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