12 июня в футбольном товарищеском матче сразятся команды городской администрации и жителей города

8 июня 2018, 13:46

В День независимости России и в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Гусеве состоится не менее зрелищное спортивное событие!



Команда администрации во главе с Александром Китаевым и команда жителей города сразятся между собой в футбольном товарищеском матче.



Гусев всегда поддерживает спортивные традиции. И эта игра станет возможностью зарядиться бодрым и позитивным настроением перед мундиалем и, кроме того, послужит отличным поводом для живого общения в неформальной обстановке.



Мы приглашаем всех любителей футбола прийти и поболеть за команды.



Мероприятие состоится 12 июня в 12.30 на многофункциональной спортивной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса.



Вход свободный.



Приносить спиртные напитки запрещается.

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