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Информационный сайт города Гусева

«Технополис GS» приглашает принять участие в благоустройстве воинских захоронений

15 июня 2018, 17:22
«Технополис GS» приглашает принять участие в благоустройстве воинских захоронений
16 и 23 июня волонтерское движение «Технополиса GS» по восстановлению воинских захоронений Первой мировой войны приглашает неравнодушных жителей города Гусева и Калининградской области принять участие в выездах на новый благоустраиваемый объект Ширгупенен у поселка Подгоровка.

Сбор — в 10.00 у Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова (ул. Московская, д. 36, лит. А), возвращение — в 14.00.

Нам предстоит выкорчевать корни, расчистить дорогу и территорию от кустарников. Форма одежды — с длинным рукавом. Питание, инструмент, хорошая компания и интересная работа обеспечены. Приветствуются участники с личным автотранспортом, расходы на топливо компенсируем.

По окончании работ — легендарное чаепитие из раритетного военного котелка! От вас — хорошее настроение и ваши руки. Будем рады видеть новых добровольцев!

Если вы хотите принять участие, свяжитесь с координатором волонтерского движения Валерием Гусаровым по телефону +7 981 452 90 97.

Сделайте свой вклад в сохранение исторического наследия Калининградской области!
Технополис GS волонтёры захоронение
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